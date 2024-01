Nel corso della sua avventura nella Casa del Grande Fratello, Fiordaliso ha spesso raccontato il rapporto speciale con i due figli, Sebastiano Bianchi e Paolo Tonoli.

Fiordaliso pensava che i figli non sarebbero mai venuti a trovarla nella Casa, ma, nella puntata del 15 gennaio, riceve un'inaspettata sorpresa da Paolo, il figlio più piccolo.

Chi sono i figli di Fiordaliso

Fiordaliso ha due figli: Sebastiano Bianchi (51 anni) e Paolino Tonoli (34 anni).

La cantante è rimasta incinta del primo figlio a soli 15 anni. Il figlio Sebastiano è nato a Milano nel 1972 dalla relazione tra Fiordaliso e l'ex marito Paolo Tonoli.

"Penso che mio figlio mi capisca ora. I nostri rapporti sono molto cambiati. In passato, eravamo distanti o in lotta. A 20 anni se ne è andato ad abitare a Roma. Non ci capivamo molto. Quindici anni di differenza sono pochi. Forse non gli ho dato il vero affetto che si meritava", aveva racconta Fiordaliso al GF.

Nel 2011 Sebastiano è diventato padre e Fiordaliso è diventata nonna della piccola Rebecca Luna.

Nel 1989, è nato il secondo figlio di Fiordaliso, Paolo Tonoli, detto "Paolino". Fin da giovane ha sviluppato una grande interesse per le arti sceniche, la musica e il cinema. Ha frequentato l’Università di Bologna dove ha conseguito una laurea in cinematografia.

