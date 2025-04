Lunedì 31 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la finale della diciottesima edizione del Grande Fratello. L'ultima puntata del reality inizia con l'energia di un medley con i concorrenti ancora in gara e gli ex inquilini di questa edizione. Alfonso Signorini entra nella Casa e saluta e ringrazia gli inquilini sulla porta rossa.

Dopo il video best of, Alfonso Signorini fa il suo ingresso in studio e saluta le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e Rebecca Staffelli.

Shaila lascia Lorenzo: "Questo è un rapporto tossico"

Shaila Gatta torna momentaneamente nella Casa per parlare con Lorenzo Spolverato e dirgli quello che pensa sul loro rapporto. "Non so come ho potuto permetterti di trattarmi in un modo così brutale e aggressivo - dice l'ex concorrente al finalista - Io ci ho creduto, non rinnego niente, perché ho imparato cosa non voglio. Questo è un rapporto tossico".

Ilary Blasi presenta The Couple

Ospite a sorpresa della finale del GF Ilary Blasi, che da lunedì 7 aprile condurrà su Canale 5 in prima serata The Couple - Una vittoria per due. "Ci saranno 8 coppie con un montepremi di un milione di euro", rivela la conduttrice ad Alfonso Signorini.

Chiara è la quinta finalista

Alfonso Signorini comunica l'esito del televoto che ha visto sfidarsi Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli. È quest'ultima a essere proclamata dal pubblico quinta finalista di questa edizione del Grande Fratello.

Doppia sorpresa per Helena

Nel corso della finale Helena Prestes riceve una doppia sorpresa: l'arrivo della sorella Mariana e dell'amato Javier Martinez, che le confessa ancora una volta il suo amore e aggiunge: "Possiamo anche non vincere il Grande Fratello ma abbiamo vinto noi, hai vinto tu".

Zeudi è eliminata dal gioco

Dopo un testa a testa con Helena Prestes al televoto flash, Zeudi Di Palma è eliminata e deve lasciare la Casa del GF. "Voglio farti sinceramente un grande complimento perché sei stata una grande concorrente - dice Alfonso Signorini a Zeudi dopo aver comunicato l'esito del televoto - te la sei giocata con onestà, con grande sincerità, portando anche contenuti".

Chiara riceve la visita a sorpresa del papà e Alfonso Signorini si commuove

Nel corso della finale, Chiara Cainelli riceve la visita a sorpresa del papà Gianni che le dedica delle dolci parole. Parole che commuovono anche Alfonso Signorini: "Voi mi commuovete lo sapete? Perché io quando vedo i genitori, sono sempre una roba... è bello vedervi e vi ringrazio tanto".

Lorenzo è eliminato dal gioco

Dopo un testa a testa con Chiara Cainelli al televoto flash, Lorenzo Spolverato è eliminato e deve lasciare la Casa del GF. La finale si tinge così tutta di rosa: Jessica, Helena e Chiara sono le ultime tre finaliste in gioco.

Chiara è la terza classificata

Dopo aver avuto la meglio su Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli viene eliminata al televoto flash contro Jessica Morlacchi e diventa così la terza classificata della diciottesima edizione del reality. "Farò il tifo per Jessica", dice Chiara prima di abbandonare la Casa e lasciare la cantante ed Helena ancora in gioco a contendersi la vittoria.

Jessica Morlacchi vince il Grande Fratello

La puntata si chiude con la proclamazione della vincitrice in studio. Trionfa Jessica Morlacchi vincendo l'ultimo televoto in sfida contro Helena Prestes, che risulta così la seconda classificata. La cantante ha avuto la meglio sulla modella brasiliana con una percentuale di 52.13, rispetto a quella ottenuta da Helena di 47.87.

