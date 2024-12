Eva Grimaldi - Grande Fratello

Nata a Nogarole Rocca (Verona) il 7/09/1961 Milva Perinoni, in arte Eva Grimaldi, nasce in provincia di Verona, famosa attrice e showgirl, esordisce in tv con il programma di Antonio Ricci Drive in per poi proseguire con numerose fiction di successo e la partecipazione al film di Fellini Intervista. Da quel momento ha inizio la sua carriera di attrice alternando cinema d’autore a commedie, per poi calcare i palcoscenici teatrali, diventerà un sex symbol e, in seguito una primadonna del Bagaglino. La sua storia d’amore con Gabriel Garko è una favola che riempie le cronache rosa del tempo ma, ormai è noto, che fosse solo una trovata mediatica. Molto amata dal pubblico, già concorrente di Gf Vip6, nel 2006 Eva partecipa a Ballando con le stelle, mentre nel 2017 è una naufraga della dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi ed è proprio durante quest'ultima esperienza che fa camming out per poi sposare nel 2019 Imma Battaglia.