Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo, a 75 anni vanta una lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo. Nato nella Napoli del dopoguerra, cresce tra mille difficoltà e racconta che fu la mamma a iscriverlo alla scuola di danza del San Carlo. Negli anni ‘70 si afferma in tv come coreografo e primo ballerino in numerose trasmissioni cult della Rai e, nel 1971, accompagna Raffaella Carrà nell’iconico ballo del Tuca Tuca. Con Raffaella nasce un sodalizio umano e artistico molto importante, un legame fraterno. In quegli anni partecipa a varie Canzonissima, Fantastico, Domenica In e anche al Festival di Sanremo. Nel 1983 arriva a Drive in e conosce Carmen Russo che sposa nel 1987. Un grande amore che dura da 42 anni e da cui, 11 fa, è nata Maria.