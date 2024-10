Eleonora Cecere abbandona in lacrime il Grande Fratello: "La mia famiglia è molto più importante"

Eleonora Cecere abbandona Grande Fratello. La concorrente riceve una lettera del marito Luigi, che le racconta le difficoltà familiari legate alla sua assenza. Luigi spiega: "Il Grande Fratello era il tuo sogno, ma per noi è durissima". In lacrime, Eleonora riflette sulla distanza che la separa per la prima volta da marito e figlie: "Per noi è la prima volta che siamo così lontani, so che vogliono che io vada avanti, ma mi mancano troppo."

La concorrente incontra dal vivo il marito, che le chiede di tornare per stare vicino alle sue figlie, Karole, 12 anni, e Marlene, 10 anni: "Hanno bisogno di te e io ho bisogno di te, da solo non ce la faccio". L'ex ragazza di Non è la Rai prende così la decisione di lasciare la Casa: "Devo andare da loro. La mia famiglia è molto più importante di quello che c'è qui". Ringraziando per l’esperienza, Eleonora abbandona il Grande Fratello per tornare accanto ai suoi cari.

Eleonora Cecere con il marito Luigi al Grande Fratello

Le Non è la Rai non saranno più un trio ma una coppia: Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, scosse e preoccupate per la notizia, continueranno a gareggiare come unico concorrente.

