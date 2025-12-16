Lunedì 15 dicembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la semifinale del Grande Fratello 2025 condotta da Simona Ventura. Ecco cosa sta succedendo durante la diretta su Canale 5 .

Simona Ventura

La puntata inizia con Omer Elomari che commenta la settimana senza Rasha Younes, eliminata durante la scorsa puntata: "Ho fatto quello che avrebbe fatto lei, cioè godersi l’ultima settimana".

Rasha entra nella Casa per fare una sorpresa a Omer e, dopo il freeze, i due si riabbracciano e si baciano.

Un altro concorrente rimasto solo è Domenico D'Alterio, che commenta così l'uscita di Benedetta Stocchi: "Era la persona più importante della Casa". Il concorrente assiste dal salotto all'acceso scontro tra Benedetta Stocchi e Valentina Piscopo in Superled. Poi Domenico ha la possibilità di confrontarsi con Valentina.

Simona Ventura rivela a Grazia Kendi che Mattia Scudieri, fuori dalla Casa, è tornato single. L'ex concorrente la attende in passerella, dove Grazia lo raggiunge e i due si abbracciano.

Giulia Soponariu scoppia in lacrime ricordando il suo rapimento, avvenuto quando aveva tre anni. La prima finalista riceve anche delle commoventi parole da parte della mamma.

Arriva il risultato del televoto: Omer Elomari è il quinto finalista.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta vanno in confessionale per commentare la loro relazione. Accompagnato da Anita, Jonas va poi in giardino dove riabbraccia il suo cane Koda e i suoi due fratelli Marco e Luca.

I cinque finalisti ora devono compiere la scelta più importante che porterà uno di loro direttamente sul podio del Grande Fratello: devono eleggere il superfinalista.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE