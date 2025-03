Giovedì 6 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la trentottesima puntata del Grande Fratello. Cresce l'attesa per il terzo finalista, scelto dal pubblico tra i cinque concorrenti in nomination: chi conquisterà un posto in finale tra Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma? Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

La puntata inizia con un doppio faccia a faccia tra Zeudi, Chiara, Mavi e Jessica. Durante il confronto in Superled, Mariavittoria chiede a Chiara, ma critica il suo atteggiamento in puntata.

Arriva il primo verdetto del televoto: Chiara Cainelli non è una finalista. Per lei però c'è la sorpresa del fratello gemello, che riabbraccia dopo aver raccontato il loro passato difficile.

Si accende lo scontro tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, che si scontra anche con Jessica Morlacchi.

È il momento del secondo verdetto del televoto: neanche Stefania Orlando è tra i finalisti. Ma è anche protagonista di un altro faccia a faccia con Shaila Gatta, che si difende dalle accuse di Stefania.

Le sorprese per Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato

Altre due sorprese arricchiscono la serata: la lettera del fratello di Mariavittoria Minghetti e la visita inaspettata della madre di Lorenzo Spolverato.

Zeudi Di Palma in finale

Alfonso Signorini legge il verdetto definitivo del televoto: Zeudi Di Palma è la terza finalista del Grande Fratello.

Helena Prestes e Jessica Morlacchi si sfidano in una prova culinaria per vincere il budget della settimana.

La puntata si conclude con le nomination per l'eliminazione che avverrà nella prossima puntata: il meno votato tra Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando dovrà abbandonare la Casa giovedì 13 marzo.

