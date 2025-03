Lunedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la quarantesima puntata del Grande Fratello. Chi uscirà dalla Casa tra i cinque concorrenti in nomination: Chiara, Helena, Javier, Mariavittoria e Shaila? Questa non sarà l'unica eliminazione della serata, bensì ce ne sarà anche una seconda decretata tramite un televoto flash. Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

Mariavittoria e Tommaso a confronto riguardo Zeudi

Primo confronto della serata quello tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Tema dello scambio di battute la gelosia di Tommaso scatenata dopo il bagno in vasca di Mavi insieme a Zeudi Di Palma. Il gioco tra le due ragazze ha infastidito Tommaso. Mariavittoria precisa: "Non nego la possibilità che possa piacermi una donna, perché sono abbastanza aperta, ma non ho mai provato attrazione per le donne".

Lite in diretta tra Shaila e Lorenzo

Quello che doveva essere un chiarimento si è trasformato in un'accesa lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che ormai non sono più una coppia. Fulcro della questione è l'impossibilità di Shaila di chiarire con Lorenzo perché quest'ultimo ha voluto aspettare la diretta di lunedì 17 marzo per parlare con lei. "Indossi una maschera da quando ci siamo lasciati", dice Shaila a Lorenzo.

Tommaso riabbraccia papà Giacomo

Serata ricca di emozioni per Tommaso. Dopo il confronto con Mariavittoria e Zeudi, per il concorrente è arrivato il momento di riabbracciare papà Giacomo che lo invita a prendere le cose - fuori e dentro la Casa - con più leggerezza. Per il signor Giacomo questa è l'occasione di conoscere per la prima volta di persona Mavi.

Javier è eliminato ma rientra nella Casa

Arriva il momento dell'annuncio del verdetto del telefono, che vedeva in nomination Helena, Shaila, Chiara, Mariavittoria e Javier, ed è proprio quest'ultimo a dover abbandonare la Casa. Quello che Javier non sa è che, in quanto veterano del GF, ha la possibilità di avere una seconda vita e di rientrare di nuovo in gioco. Ed è così che vanno le cose: poco dopo l'annuncio del verdetto, l'argentino rientra nella Casa.

Televoto flash per Mariavittoria, Tommaso e Chiara

Dopo il verdetto del primo televoto, gli inquilini della Casa danno vita a una catena di salvataggi che costringerà gli ultimi due rimasti a un immediato televoto flash e a sfidarsi per l'eliminazione. Gli ultimi risultano essere Tommaso e Mariavittoria che hanno però la possibilità di andare in nomination trascinando al televoto flash un altro concorrente. All'unisono scelgono Chiara. I tre vengono chiamati da Alfonso Signorini in studio per la lettura del risultato del televoto. Il verdetto vede l'eliminazione definitiva di Tommaso Franchi.

Jessica riceve la visita a sorpresa dei nipoti e della mamma

Anche Jessica Morlacchi è protagonista di una dolce sorpresa che le farà riabbracciare parte della sua famiglia. La cantante riceve la visita dei due nipotini, Flavio e Adriano, e di mamma Marina, nonna dei due piccoli. Quando Alfonso Signorini chiede loro perché Jessica non riesce a trovare un fidanzato, la signora Marina risponde: "Perché è troppo gelosa, quasi una malattia".

Tre concorrenti in nomination

Le nomination si dividono tra segrete, per gli inquilini ancora nominabili, e palesi per i finalisti. Sono tre i concorrenti che vanno al televoto che decreterà l'eliminato della semifinale di questa edizione del Grande Fratello. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra Helena Prestes, Giglio e Chiara Cainelli.

