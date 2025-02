Lunedì 17 febbraio nuovo appuntamento con il Grande Fratello, giunto alla trentaduesima puntata. Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

Alfonso D'Apice contro tutti

La puntata si apre con le tensioni reciproche nate negli ultimi giorni tra Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice.

Acceso confronto anche tra Alfonso D’Apice e Federico Chimirri: secondo Federico, il comportamento di Alfonso sarebbe profondamente cambiato dopo l'inizio della sua storia d'amore con Chiara Cainelli: “Dieci giorni fa non eri così, non sei più tu. Vuoi imitare Lorenzo, tu sei diverso".

La cena di San Valentino per le quattro coppie della Casa ha dato vita a diversi scontri come quello tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D'Apice.

La storia di Iago Garcia e la sorpresa di sua mamma

Insieme ad Alfonso Signorini, Iago Garcia racconta la storia della sua famiglia e il dolore per la perdita di suo papà, scomparso nel 2022.

Carlota, la mamma di Iago, fa una sorpresa al figlio: "Tuo padre sa perfettamente qual è il rapporto con tuo fratello e anch'io sono molto felice. Tu sai che tuo papà è qui con noi, nonostante tutto. Credo che stia facendo tutto nel migliore dei modi".

Anna Pettinelli, la sorpresa a Stefania Orlando

Stefania Orlando confida ad Alfonso Signorini il rimpianto di non aver avuto figli: “Non sono venuti i figli, non li ho cercati e probabilmente oggi potrebbe essere un rimpianto. Il fatto di essere stata indicata come una madre che non sarebbe un giusto esempio per i figli mi ha toccato particolarmente".

Al Grande Fratello, Stefania Orlando riceve la sorpresa della sua migliore amica Anna Pettinelli e scoppia in lacrime dall'emozione.

“Mi manchi, mi fai fare le due di notte per vedere te. Vedo i tuoi momenti di tristezza. È tutto a posto, sei stupenda, è tutto perfetto. Non voglio vedere malinconia nei tuoi occhi", sono le parole di supporto di Anna Pettinelli per Stefania.

La cena di San Valentino è stata teatro di un altro scontro tra due coppie della Casa: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e Javier Martinez e Helena Prestes. Le due storiche coppie rivali provano a confrontarsi in salotto mentre ripercorrono il loro rapporto nel reality.

Grande Fratello, l'eliminato e le nomination del 17 febbraio

Alfonso D'Apice è il concorrente eliminato nella puntata di lunedì 17 febbraio mentre la puntata si conclude con le nomination e un televoto particolarmente affollato.

Chi verrà eliminato tra Federico Chimirri, Stefania Orlando, Iago Garcia, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta, Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Maxime Mbandà e Giglio?

