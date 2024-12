Cos'è successo al Grande Fratello nella puntata del 16 dicembre?

Lunedì 16 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello. Tra nuovi ingressi nella Casa, una nuova eliminazione e accesi confronti, ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

La puntata si apre con un confronto a tre tra Jessica Morlacchi, Luca Calvani ed Helena Prestes in Mystery dopo gli scontri dei giorni scorsi nella Casa.

Nel corso della serata si torna sulle misteriose parole dette dalla mamma di Shaila Gatta all'orecchio della figlia durante la puntata del 9 dicembre. "Lorenzo non è buono. È una brutta persona. È gay", si sente dire la signora Luisa all'ex velina nella clip mandata in onda dove si decifrano esattamente le frasi.

Interpellato da Alfonso Signorini, Lorenzo Spolverato risponde: "Non è mai successo niente, non ho mai fatto niente con gli uomini. A me piace la donna".

Poco dopo, il padre di Lorenzo, il signor Armando, entra nella Casa per parlare con il figlio e Shaila Gatta dopo le parole della madre dell'ex velina. "Per me non è assolutamente gay - dice l'uomo ad Alfonso Signorini - ma anche se lo fosse non fa del male a nessuno, è una sua scelta".

Nella Casa fa il suo ingresso una nuova concorrente, un grande ritorno: Stefania Orlando.

Zeudi Di Palma ed Emanuele Fiori si confrontano in diretta dopo quello che è successo nella Casa nei giorni scorsi. "Tu non sei né un mostro né un maniaco, tu sei magari anche una brava persona, ma con me non lo sei stato", dice l'ex Miss Italia al fisioterapista. Nel corso della settimana Emanuele aveva fatto il solletico a Zeudi nel letto e la ragazza si era sentita violata.

Un altro nuovo ingresso nella Casa: Eva Grimaldi è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello.

Il papà di Giglio, Filippo, entra a sorpresa nella Casa del GF e dice la sua sull'amore che il figlio prova per Yulia: "Non ti ho mai visto così".

Stefano Tediosi è l'eliminato della puntata: è lui a dover lasciare per sempre la Casa del Grande Fratello.

I e le concorrenti che vanno in nomination sono sette: Helena Prestes e Zeudi Di Palma, in quanto le più nominate dalle donne, ed Emanuele Fiori, Bernardo Cherubini, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi, i cinque più nominati dagli uomini.

I nominati non sono a rischio eliminazione: nella prossima puntata di lunedì 23 dicembre si decreteranno i concorrenti preferiti dal pubblico e che diventeranno quindi immuni.

