Lunedì 3 febbraio nuovo appuntamento con il Grande Fratello, giunto alla ventottesima puntata. Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

Alfonso Signorini apre la serata chiudendo il televoto che vedeva in nomination Emanuele Fiori, Giglio, Iago García, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

Jessica Morlacchi risponde alle accuse di Iago García

La puntata si apre con le accuse di Iago García nei confronti di Jessica Morlacchi. "Non ha mai letto un libro", si sente dire l'attore spagnolo in una clip mandata in onda. Jessica replica dicendo: "Avrò letto due libri, per cui non ci è andato molto lontano".

Il confronto tra Helena e Javier

A inizio serata viene dato spazio all'evoluzione del rapporto tra Helena Prestes e Javier Martinez, che dalla scorsa settimana a oggi ha visto una ritrovata vicinanza e intimità. La modella brasiliana, nel rivedere alcuni momenti trascorsi insieme all'atleta argentino, non riesce a trattenere le lacrime e si commuove.

La lettera della sorella di Lorenzo Spolverato

La puntata continua con il legame tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che sembra essersi raffreddato. Dopo il confronto tra la coppia, viene letta una lettera che la sorella di Lorenzo, Giorgia, ha scritto per il fratello. Il concorrente scoppia a piangere dall'emozione.

Chi è l'eliminato della puntata?

Alfonso Signorini svela il verdetto del televoto che vedeva in nomination Emanuele Fiori, Giglio, Iago García, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. L'eliminato della puntata è Emanuele Fiori.

Ilaria Galassi abbandona il GF

Ilaria Galassi decide di abbandonare la Casa del Grande Fratello dopo il verdetto del televoto che ha visto Emanuele Fiori eliminato. Sul finire del suo discorso di saluto al resto dei concorrenti, Ilaria riceve una dolce sorpresa, l'arrivo nella Casa del compagno Daniele che svela inavvertitamente uno scoop: "Ilaria ha avuto un flirt con Raoul Bova".

Chiara Cainelli riabbraccia la mamma Rossy

Nel corso della serata, Chiara Cainelli riceve una dolce sorpresa e riabbraccia finalmente la mamma Rossy. La concorrente racconta la storia della sua famiglia di origini boliviane e riesce finalmente a dire "ti voglio bene" alla madre, dopo averle presentato Alfonso D'Apice.

Le nomination

Come di consueto, la puntata si conclude con le nomination. I concorrenti più nominati sono: Iago García, Amanda Lecciso, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Eva Grimaldi, Giglio, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta. Il pubblico è chiamato a votare chi salvare dall'eliminazione.

