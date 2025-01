Il risultato del televoto e una dolce sorpresa per Javier: il racconto della venticinquesima puntata del reality in onda giovedì 23 gennaio

Giovedì 23 gennaio nuovo appuntamento con il Grande Fratello, giunto alla venticinquesima puntata. Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

Alfonso Signorini spiega che il pubblico ha deciso tramite televoto di far rientrare in gioco alcuni ex concorrenti e di concedere ai partecipanti rimasti un vantaggio: i quattro più votati in un nuovo televoto flash avranno la possibilità di tornare in gioco dopo l'eliminazione, ma da ora fino alla finale non ci saranno più i preferiti, segnando l'inizio della fase più impegnativa del reality.

Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello

Helena Prestes torna nella Casa del Grande Fratello

Il pubblico ha deciso: Helena Prestes è la prima concorrente a tornare nella Casa, mentre gli altri attendono di scoprire i restanti tre fortunati scelti per la seconda possibilità.

Il rientro di Helena nella Casa riaccende le dinamiche tra lei, Javier Martinez e Zeudi Di Palma: la modella ammette i suoi sentimenti per Javier, nonostante sappia di essere una "seconda opzione," mentre Zeudi, sempre più vicina a Javier durante l'assenza di Helena, confessa di essere attratta da lei.

Stefania Orlando contro Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Arriva il confronto tra Stefania Orlando e Shaila Gatta. La conduttrice accusa Shaila e il compagno Lorenzo Spolverato di vivere una relazione artificiosa, definendoli "teatrali". Lorenzo interviene in difesa della compagna, respingendo le critiche e dichiarando che il parere di Stefania non ha valore per lui.

Eva Grimaldi torna nella Casa del Grande Fratello

Micheal Castorino viene eliminato dal pubblico, lasciando il gioco definitivamente. Eva Grimaldi, invece, ottiene una seconda possibilità e rientra nella Casa, accolta con entusiasmo da Stefania e dagli altri concorrenti.

Gessica Notaro incontra Javier Martinez

Javier Martinez riceve una sorpresa da Gessica Notaro. Gessica riconosce il comportamento calmo e rispettoso del concorrente nonostante le difficoltà. Javier definsce Gessica una "sorella più grande".

Il riavvicinamento tra Jessica e Helena

Il riavvicinamento tra Jessica e Helena suscita opinioni contrastanti tra i concorrenti. Alcuni, come Luca e Eva, si sono ricreduti sulla sincerità di questo ritorno di fiamma, mentre altri, come Mariavittoria e Shaila, sono scettici.

Alfonso D'Apice e il bacio con Chiara Cainelli

Alfonso D'Apice racconta a Federica Petagna del bacio con Chiara Cainelli. Nonostante le sue perplessità su Chiara, Federica sembra accettare la situazione, mentre Alfonso difende la sua nuova compagna.

Jessica Morlacchi e Iago Garcia tornano nella Casa del Grande Fratello

Arrivano i nomi degli ultimi due ex concorrenti a rientrare nella Casa: il televoto decide di dare una seconda possibilità anche a Jessica Morlacchi, che ha un nuovo faccia a faccia con Luca Calvani, e a Iago Garcia.

Luca Calvani e Lorenzo Spolverato infrangono il regolamento

Luca e Lorenzo vengono richiamati in Mystery Room per aver violato il regolamento. Nonostante le scuse, Alfonso Signorini sottolinea l'importanza del rispetto delle regole, senza però imporre sanzioni immediate.

Il risultato del televoto flash

Zeudi Di Palma, Javier Martinez, Lorenzo Spolveato e Shaila Gatta vengono premiati dal pubblico: hanno diritto a rientrare in Casa subito dopo la loro eliminazione, nel caso in cui questo avvenga.

Sei concorrenti in nomination

I concorrenti più nominati sono: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando.

