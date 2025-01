Grande Fratello, Stefania Orlando accusa Shaila e Lorenzo di teatralità: "La maschera ti è caduta"

Shaila Gatta e Stefania Orlando al Grande Fratello

Il confronto tra Stefania Orlando e Shaila Gatta al Grande Fratello accende la puntata del 23 gennaio, con la conduttrice che punta il dito contro la coppia formata da Shaila e Lorenzo Spolverato, accusandoli di vivere una relazione costruita. Durante la settimana, Shaila non ha risparmiato critiche, definendo Stefania una “vipera” e aggiungendo: “Rosica perché la luce non brilla su di lei… quella ha 30 anni di pelo sullo stomaco”.

In Mystery Room, Stefania si difende: “Io sono vera, la maschera ti è caduta. Quello che fate voi mi sembra talmente teatrale... Quando qualcuno ostenta in ogni occasione, vuol dire che di sostanza non c'è granché”. Prosegue poi sottolineando: “La differenza tra me e te è che tu vuoi fare la simpatica, io no. Per me non siete sinceri”.

Shaila risponde: “Ha sparato cattiverie tutto il tempo”.

Al ritorno in salone, Lorenzo interviene a difesa della sua relazione con Shaila, replicando a Stefania: “Ci hai supportato dodici giorni, poi dopo una litigata, che non è stata teatrale ma esuberante, rimetti in discussione un rapporto giudicandolo finto. Il tuo parere non mi interessa”.

