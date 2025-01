Il ritorno di Jessica Morlacchi e l'eliminazione di Helena Prestes: il racconto della ventiduesima puntata del reality in onda lunedì 13 gennaio

Lunedì 13 gennaio nuovo appuntamento con il Grande Fratello, giunto alla ventiduesima puntata. Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

Il ritorno di Jessica Morlacchi e il confronto con Helena Prestes

La serata si apre con il riassunto della puntata dell'8 gennaio e Alfonso Signorini chiude il televoto. Jessica Morlacchi torna nella Casa del Grande Fratello per un confronto con Helena Prestes, accusandola di aver contribuito al suo ritiro dal reality dopo un provvedimento disciplinare che le aveva equiparate, a detta sua, ingiustamente. Il confronto si conclude con un abbraccio, ma la Casa rimane divisa sull'accaduto.

Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello

Arriva il primo verdetto del televoto: Luca Calvani è il primo a salvarsi. Poi, tutti i concorrenti in nomination lasciano la Casa in attesa di conoscere chi tra di loro verrà eliminato.

Lo scontro tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani

Jessica Morlacchi e Luca Calvani si confrontano sul loro rapporto, passato da un'intesa speciale a ostilità. Jessica accusa Luca di aver recitato e approfittato dei suoi sentimenti, mentre Luca si difende affermando che i suoi gesti sono stati fraintesi, dichiarandosi ferito dai comportamenti della cantante.

L'ultimo Scontro tra Helena e Shaila

Arriva il secondo verdetto del televoto: si salvano Tommaso Franchi e Ilaria Galassi. Helena Prestes e Shaila Gatta sono a rischio eliminazione: le due concorrenti si confrontano in un ultimo faccia a faccia.

Le Monsè tornano al Grande Fratello per un nuovo confronto con Ilaria e Pamela, accusandole di mancanza di bon ton e criticando commenti sul fisico di Perla Maria. Ilaria si difende definendo il gesto un semplice "siparietto", mentre Alfonso smorza i toni invitando tutti a ballare insieme sulle note del Ballo del qua qua.

Zeudi Di Palma incontra la mamma

Zeudi Di Palma si apre sul suo percorso di accettazione, raccontando il coming out a 19 anni tramite una lettera. La madre Maria Rosaria, a sua volta, le dedica una lettera. Zeudi chiarisce inoltre il rapporto con Helena Prestes, definendo il loro legame privo di innamoramento nonostante un bacio e un trasporto emotivo.

Lorenzo Spolverato esprime la sua paura di perdere Shaila al televoto, mentre Shaila reagisce con un commovente saluto, dichiarandogli il suo amore.

Jessica Morlacchi entra in studio e solleva una nuova accusa nei confronti di Luca, accusandolo di aver preso consigli esterni da Enzo Paolo, riguardo al suo comportamento nei suoi confronti e il suo avvicinamento a Helena. Enzo Paolo nega, spiegando che il suo commento riguardava solo la coreografia di Luca. Luca risponde infastidito, chiedendo a Jessica di "farsene una ragione".

Alfonso poi mostra a Jessica le parole di Amanda Lecciso, che criticano il suo comportamento durante lo scontro con Helena. Jessica accusa Amanda di non essere stata un’amica per lei e per Helena, e la invita a "accendere un faro su se stessa".

Il Ritorno di Nikita Pelizon nella Casa e l'eliminazione di Helena

Arriva il verdetto definitivo del televoto: Helena Prestes, dopo aver incontrato l'amica Nikita Pelizon, è eliminata definitivamente dal Grande Fratello.

È il momento delle nomination: il pubblico renderà immuni due concorrenti tra Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Lorenzo Spolverato e Maxime Mbanda salvandoli dall’eliminazione.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE