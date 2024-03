"Ho rilasciato un'intervista in cui ti ho chiamato pagliaccio, ma non intendevo offendere Alessio come persona, perché non c'era alcun motivo. Mi riferivo piuttosto al personaggio di Alessio", spiega Loana, sorella di Perla Vatiero, entrata nella Casa del Grande Fratello per confrontarsi con Alessio Falsone dopo le dichiarazioni della donna sui social.

"Ti ho detto questo perché, guardando le clip e considerando quanto ho visto, sembra che tu sia entrato nella Casa per corteggiare Greta, poi c'è stata Perla, e sei stato coinvolto con Anita. Questo mi ha fatto pensare che ci sia qualcosa che non va", continua Loana, per poi chiedere: "È stato un fraintendimento o una presa in giro? Perché a me sembra più una presa in giro nei confronti di una persona che ti vuole bene".

Loana, sorella di Perla Vatiero, affronta Alessio Falsone nella Casa del Grande Fratello dopo le sue dichiarazioni sui social

Alessio cerca di giustificarsi: "So che il mio atteggiamento può essere frainteso. Sono sempre stato sicuro di me stesso sin dalla nascita e capisco che questo possa infastidire".

In studio, Mirko Brunetti osserva il confronto. "Perla ha posto Mirko in cima ai suoi desideri", commenta Cesara Buonamici.

Infine, Perla entra in giardino e riabbraccia finalmente la sorella.

