Clayton Norcross, 70 anni, è noto al grande pubblico per essere stato il primo interprete di Thorne in Beautiful, ruolo che ha mantenuto per ben 628 episodi. Grazie al successo raggiunto con la soap, lavora in diverse serie quali Baywatch, Milagros, JAG – Avvocati in divisa, Sotto il cielo dell’Africa, V.I.P., Pompei e molte altre. Nel 1998 affianca Sabina Guzzanti nella conduzione del programma tv La posta del cuore. Nel 2005 partecipa alla seconda edizione del reality di Canale 5 La fattoria. Nel 2022 è nel cast del programma Avanti un altro! Come membro del “salottino”. Per tanti anni, da giovane, ha lavorato come fotomodello. Sognava la regia, ma, dopo la scuola di cinema, ha capito che la sua strada era la recitazione che, infatti, gli ha dato il successo. Quando decide di lasciare Beautiful segue un periodo difficile. Tramite la meditazione, Norcross ritrova la serenità, ricominciando a impegnarsi in nuovi progetti di vita e lavoro. Dopo un matrimonio lampo con Andrea Sulzbacher, attualmente si dice ancora in cerca della persona giusta alla quale regalare magia e romanticismo.