Icona mondiale di bellezza negli anni ’80, Clarissa Burt, 65 anni, è una ex top model, attrice e imprenditrice. In Italia debutta nel 1988 con il film Caruso Pascoski, di padre polacco di Francesco Nuti che per due anni è anche il suo compagno. Con lui gira anche Willy Signori e Vengo da lontano. La relazione con Nuti finisce quando incontra Massimo Troisi. Clarissa ama molto Troisi, ma il loro è un rapporto contrastato destinato a concludersi. Tra la fine degli anni ‘90 e il 2000, la Burt consolida la sua carriera: è tra i protagonisti de La storia infinita 2, è conduttrice nelle più importanti trasmissioni televisive Rai, Mediaset e TMC, affiancando Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi e Raffaella Carrà. Nel 2005 torna a vivere negli Usa per motivi familiari. Si stabilisce a Phoenix dove diventa amministratrice delegata di In the Limelight Media, piattaforma dedicata all’empowerment femminile, ed è portavoce dell’associazione Domestic Shelters, che negli USA si occupa di case-famiglia per donne abusate.