Blackout nella Casa del Grande Fratello

"È il bello della diretta. Sono saltate le centrali elettriche in tutta Cinecittà, per cui la Casa del Grande Fratello è completamente all'oscuro". Durante la puntata del 14 marzo del Grande Fratello si è verificato un problema tecnico: i concorrenti della Casa sono rimasti senza luce.

"Per fortuna l'unica centralina rimasta in piedi in tutta Cinecittà è quella del giardino e quindi abbiamo ricostruito in fretta e furia un salotto. Noi portiamo comunque avanti il nostro programma", spiega Alfonso Signorini durante il blackout.

I concorrenti in giardino durante il blackout nella Casa del Grande Fratello

"Sapete perché la finale del Grande Fratello è stata fissata per il 25 marzo?", scherza il conduttore parlando dei costi energetici: "Non avevamo previsto una permanenza così lunga".

Nel corso della puntata, poi, l'energia elettrica è velocemente stata ripristinata e gli inquilini sono tornati nel salone dentro alla Casa.

