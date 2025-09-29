Mediaset Infinity logo
Grande Fratello
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Grande Fratello
GRANDE FRATELLO
29 settembre 2025

Benedetta Stocchi

Norcina.

Condividi:
Benedetta Stocchi

Benedetta lavora come norcina nell’attività di famiglia a Nemi, un piccolo paesino nella zona dei Castelli romani.

Ha una grande passione per la moda, ma a tutti i suoi interessi ammette di aver sempre preferito tagliare il prosciutto.

Il suo lavoro è anche il suo hobby preferito: ama stare a contatto con le persone e metterle di buon umore con il suo contagioso sorriso.

Vive da sola, lavora sei giorni su sette e questo le ha permesso di essere indipendente in così giovane età. Nonostante il desiderio di autonomia, rimane profondamente legata alla sua allegra famiglia, che si contraddistingue per il desiderio di ridere e scherzare ogni giorno, perché “la vita è preziosa”.

Leggi anche

Grande Fratello 2025, chi sono i concorrenti

CONCORRENTI

Grande Fratello 2025, chi sono i concorrenti

Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello

Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello

Cos'è successo al Grande Fratello nella prima puntata?

NELLA CASA

Cos'è successo al Grande Fratello nella prima puntata?

Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre

Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre

Grande Fratello, chi è al televoto il 29 settembre

CHI SALVARE?

Grande Fratello, chi è al televoto il 29 settembre

Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto

Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto

GF, chi sono i concorrenti della prima puntata

CONCORRENTI

GF, chi sono i concorrenti della prima puntata

Scopriamo tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa durante la prima puntata del GF

Scopriamo tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa durante la prima puntata del GF

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity