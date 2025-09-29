Benedetta Stocchi
Norcina.
Benedetta lavora come norcina nell’attività di famiglia a Nemi, un piccolo paesino nella zona dei Castelli romani.
Ha una grande passione per la moda, ma a tutti i suoi interessi ammette di aver sempre preferito tagliare il prosciutto.
Il suo lavoro è anche il suo hobby preferito: ama stare a contatto con le persone e metterle di buon umore con il suo contagioso sorriso.
Vive da sola, lavora sei giorni su sette e questo le ha permesso di essere indipendente in così giovane età. Nonostante il desiderio di autonomia, rimane profondamente legata alla sua allegra famiglia, che si contraddistingue per il desiderio di ridere e scherzare ogni giorno, perché “la vita è preziosa”.
