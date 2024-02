Beatrice Luzzi nominata da Letizia Petris: "Non ti perdono"

Al termine della puntata di lunedì 19 febbraio del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è in nomination insieme a Federico Massaro, Marco Maddaloni, Stefano Miele e Sergio D'Ottavi.

Nel corso delle nomination, Beatrice ha ricevuto diversi voti tra cui quelli di Letizia Petris.

Beatrice Luzzi nominata da Letizia Petris

Letizia Petris nomina Beatrice Luzzi: "Spero non se la prenda"

"Vado con tutti molto d'accordo. Per esclusione nomino Bea, spero non se la prenda. Non riesco a trovare un'altra motivazione. Ci siamo riavvicinate tanto negli ultimi giorni. Sono molto legata a Beatrice, sono andata a esclusione", sono i motivi portati da Letizia durante la sua nomination palese.

"Questo teatrino va avanti da mesi", è la risposta di Beatrice.

Beatrice Luzzi dopo la nomination di Letizia: "Non ti perdono"

Al termine della diretta, Letizia Petris si avvicina a Beatrice Luzzi nel giardino del GF per chiarire i motivi per cui ha deciso di nominarla: "Ho pensato che questa nomination non ti avrebbe toccato perché qui sei la più forte e la più amata".

"Loro così rischiano di più. Mi stai chiedendo se ti perdono? Non ti perdono perché mettendo me in nomination è più a rischio Stefano", replica Beatrice Luzzi visibilmente infastidita, "Nominare me è la cosa più facile per tutti voi".

