Continuano gli scontri tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri dentro alla Casa del Grande Fratello. Le due concorrenti, tra le quali non è mai corso buon sangue, si scontrano nuovamente a causa della relazione che le due donne hanno con Giuseppe Garibaldi.

"Non sono gelosa e non lo ero quando ero in una relazione con Giuseppe perché credevo fermamente che fosse un’amicizia. Mi ha dato molto fastidio che lei è entrata più volte a gamba tesa offendendo i nostri sentimenti. Negli ultimi tempi questa loro relazione è diventata sempre più stretta ed esclusiva e mi sono accorta che lei lo tiene sotto controllo", accusa Beatrice.

Anita spiega il suo punto di vista: "Se ci siamo avvicinati tanto in queste settimane è per una questione di rispetto, che io a lei neanche dovrei, dato che li avevo visti finalmente in pace in casa, che si parlavano in modo normale in queste settimane, mi sono lasciata un po’ più andare in questa amicizia dove lei non mi faceva fare niente".

Poco prima, Beatrice si era confrontata anche con Giuseppe: "Le poche volte che parliamo litighiamo", spiega l'attrice, e aggiunge: "Il sentimento più passionale è scemato, ma la cosa non posso sopportare è che lui possa pensare che io non ero sincera, perché almeno questo riconoscetemelo, che sono sincera".

