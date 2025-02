All'inizio della puntata di lunedì 17 febbraio del Grande Fratello, Stefania Orlando ha un acceso confronto con Chiara Cainelli dopo i battibecchi degli ultimi giorni.

“Uno si può difendere in mille modi e invece lei è partita all’attacco con cose che non c’entrano nulla con la Casa. Mi ha detto se io avessi avuto una madre come te mi sarei vergognata. Mi sono offesa, ma non credo di essere un esempio negativo, ma sono un esempio per le donne della mia età”, ha dichiarato Stefania.

“Dire a una ragazza di 20 anni che non ha contenuti e non ha personalità. Penso che non è carino”, afferma Alfonso D'Apice difendendo Chiara Cainelli. “Io sono stata offesa. Se io mi sento attaccata anch’io rispondo sul personale”, replica Stefania.

Le lacrime di Stefania Orlando per la sorpresa Anna Pettinelli

In Superled, Alfonso Signorini chiede a Stefania Orlando i motivi della sua malinconia dopo le liti con Chiara.

“Non sono venuti i figli, non li ho cercati e probabilmente oggi potrebbe essere un rimpianto. Il fatto di essere stata indicata come una madre che non sarebbe un giusto esempio per i figli, mi ha toccato particolarmente. Sia come donna sia come non mamma”, spiega Stefania al conduttore.

Anna Pettinelli, migliore amica di Stefania, entra nella Casa per dare supporto ed energia alla concorrente: “Mi manchi, mi fai fare le due di notte per vedere te. Vedo i tuoi momenti di tristezza. È tutto a posto, sei stupenda, è tutto perfetto. Non voglio vedere malinconia nei tuoi occhi. Sei centrata, sei bella, la tua classe e il tuo modo di stare. Sei una donna pazzesca”.

“Magari c’è un po’ di pressione, ma ora la scaccio via”, risponde Stefania in lacrime per la felicità di vedere e riabbracciare Anna.

Anna Pettinelli contro Alfonso D'Apice

Anna Pettinelli chiede ad Alfonso Signorini un confronto con Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli: "Alfonso posso incontrare Mr e Mrs arroganza?".

“Tutte le donne hanno la licenza di divertirsi. Lei è stata una signora, io vi avrei fatti verde e strisce. Voi due vi siete dovuti mettere insieme per avere un’identità”, sono le dure critiche di Anna verso Alfonso e Chiara ai quali ha portato un regalo, “Vi ho portato il curriculum breve di Stefania Orlando, sono dieci pagine. Tu sei stato cafone".

Beatrice Luzzi commenta l'incontro tra Anna Pettinelli e Alfonso D'Apice: “Credo che sarà impossibile parlare con Anna. Non sto difendendo i contenuti ma la forma. Anna, non gli hai fatto dire una parola ad Alfonso”.

Anna Pettinelli incontra anche Iago Garcia che sta costruendo un rapporto sempre più complice con Stefania Orlando. I due concorrenti, però, hanno deciso di non approfondire il loro rapporto all'interno della Casa. “Rimandiamo qualsiasi cosa a quando usciremo da qui”, spiega Stefania.

