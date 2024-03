Anita Olivieri racconta la fine della storia con l'ex fidanzato: "Ho sofferto"

"È la prima volta che mi succede. L'ho detto ad Alessio, che ho molta paura. Quello che mi è capitato non lo posso controllare". Anita Olivieri parla della fine della storia con l'ex fidanzato Edoardo, dopo che la concorrente l'ha lasciato per i sentimenti che prova nei confronti di Alessio Falsone.

"Io ed Edoardo ci siamo messi insieme quando eravamo molto giovani, io avevo 13 anni e lui 14. Mi piaceva, ci siamo conosciuti alle medie. Io mi ero innamorata di lui, ma essendo più grande di me, non mi calcolava", racconta la concorrente, visibilmente emozionata. "Ci ho messo due anni a farmi notare e poi ha voluto uscire con me e poi ci siamo messi insieme. È stata una storia molto difficile perché provengo da una famiglia molto diversa dalla sua. Lui è cresciuto un po' da solo perché i suoi genitori erano molto impegnati lavorativamente. La mia famiglia, invece, è sempre stata molto presente e molto unita e ho cercato di colmare alcuni dei suoi vuoti".

Anita Olivieri racconta la fine della storia con l'ex fidanzato Edoardo

Anita racconta di aver sofferto nella relazione, cominciando anche ad avere problemi di autostima: "Sono andata in terapia per entrambi, per cercare di sistemare il nostro rapporto. Ho vissuto una relazione in cui mi sono sentita molto sola. In questi giorni ho pensato molto a mia madre. Lei mi diceva che una relazione significa stare insieme e noi non stavamo mai insieme, cioè non era presente nella mia vita perché sentiva la pressione di doversi realizzare il più presto possibile. Purtroppo sono stata io a dovermi mettere da parte. Pensavo di non essere abbastanza. Non voglio screditare Edoardo, ma dieci anni sono tanti".

