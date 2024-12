Al termine della puntata serale del Grande Fratello di lunedì 2 dicembre, Alfonso D'Apice e Federica Petagna sono rimasti da soli a parlare.

L'inquilino, in lacrime, si sfoga con Federica: "Sentivo nell'aria la stessa fregatura, ma volevo stare con te. E sono andato avanti fino a sabato, quando ho capito che non mi merito di stare così, merito una persona che vuole solo me, che mi fa stare bene". A questo punto, Federica cerca di abbracciarlo, ma lui la allontana.

Alfonso D'Apice al Grande Fratello: "Io sono innamorato del ricordo di Federica"

Alfonso D'Apice e Federica Petagna hanno avuto un confronto durante la diretta del Grande Fratello. "Dopo tutto quello che abbiamo fatto qui nella Casa e dopo tutto ciò che ci siamo detti, è strano che riesca a guardare negli occhi un'altra persona. Io sono innamorato del ricordo che ho di Federica" ha dichiarato Alfonso D'Apice.

Federica Petagna nei giorni scorsi ha più volte ammesso di voler allontanarsi da Alfonso per approfondire meglio il rapporto con Stefano Tediosi. "Non ho provato la mancanza di Alfonso" ha detto la ragazza.

