Mercoledì 26 novembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Gigi e Vanessa - Insieme, il grande show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada che celebra l’amicizia e le emozioni condivise.
Sul palco, Gigi e Vanessa saranno accompagnati da una grande orchestra che accompagnerà esibizioni dal vivo, momenti di spensieratezza e racconti di vita condivisi.
Ospiti della seconda puntata: Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Andrea Pucci, Sal Da Vinci, Gigi Finizio, Noemi, Ale e Franz, Pier Francesco Favino e Biagio Antonacci.
Prodotto da R.T.I, Gigi e Vanessa - Insieme è un varietà che unisce persone, linguaggi e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo e dal calore di due artisti legati da una profonda intesa artistica e personale. Un appuntamento imperdibile dove l’amicizia diventa il filo conduttore di un intrattenimento autentico e senza tempo.
La regia è di Roberto Cenci.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE