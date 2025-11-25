Mercoledì 26 novembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Gigi e Vanessa - Insieme, il grande show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada che celebra l’amicizia e le emozioni condivise.

Sul palco, Gigi e Vanessa saranno accompagnati da una grande orchestra che accompagnerà esibizioni dal vivo, momenti di spensieratezza e racconti di vita condivisi.