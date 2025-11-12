Mercoledì 19 novembre, in prima serata su Canale 5, prende il via Gigi e Vanessa - Insieme, il nuovo show condotto da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada - con la regia di Roberto Cenci - che celebra l'amicizia e le emozioni condivise.



Gigi e Vanessa - Insieme è un varietà in tre puntate che unisce persone, linguaggi e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo e il calore di due artisti legati da una profonda intesa artistica e personale.