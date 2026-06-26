Il conduttore invita quindi i colleghi a entrare in studio: "Lo abbiamo fatto, abbiamo costituito una grande squadra ", dice, mentre la redazione si raccoglie attorno a lui. "Questa è una parte della famiglia di Dentro la notizia e sono persone che hanno deciso di fare squadra insieme, di offrirvi ogni giorno le notizie, le anticipazioni e lo hanno fatto tutti con un grandissimo cuore".

Nuzzi rivolge poi un ringraziamento esplicito all'editore: "Volevo ringraziare innanzitutto il nostro editore per la fiducia che ha dato a tutti noi. I risultati gli hanno dato ragione e speriamo di essere stati una buona compagnia e di aver fatto informazione". Poi aggiunge: "Ringrazio le persone che sono con me, hanno tutte un grande entusiasmo e che un grande giornalista che io ho nel cuore, che si chiama Enzo Tortora, avrebbe definito per bene".

Infine Gianluigi Nuzzi fa un bilancio: "212 puntate di Dentro la notizia, di questo primo nostro anno insieme". Nuzzi saluta anche Bea, un'affezionata signora presente tra il pubblico in quasi tutte le puntate.



TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google