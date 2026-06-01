Il fratello del 22enne braccato e ucciso da una banda mentre aspettava il treno era presente durante l’aggressione e si è salvato per miracolo: " Mio fratello praticamente mi è morto tra le braccia . Non sono neanche persone questi sono degli animali!".

La sua testimonianza prosegue raccontando la sera della morte di suo fratello: "L'unico che sa come è andata sono io che ero lì con lui. Escono sei, sette ragazzi e iniziano a dire Somos los reyes (Siamo i re, ndr). Hanno fatto un marchio sulla parete, con la scritta LK. È una gang".

Infine, rivela i dettagli dell’omicidio del fratello: "Hanno iniziato ad accerchiarci, siamo scesi sui binari correndo, con 30 persone dietro che ti rincorrono con coltelli, bottiglie, sassi, mi sono arrivate pure delle bottigliate. Dicevo ‘corri ci ammazzano, corri’. Non ho potuto fare niente, l'hanno preso, sono saltati in massa su di lui, saranno stati in 20 a picchiarlo e accoltellarlo. Lui era tutto insanguinato, pieno di colpi e gli dicevo, ‘resisti, resisti, non mollare’. Lo vedevo come lo colpivano e sentivo le sue grida, sentivo tutto. Io avevo tutti i vestiti pieni di sangue, il pantaloncino, la maglietta, le mie mani. Avevo la sua testa in mano e da dove lo prendevo sentivo un po' dei buchi. Un vero motivo non c'era, non c'era nessun motivo. L’hanno ucciso solo per il gusto di farlo oppure ci hanno scambiato per qualcuno che non eravamo. Poteva esserci chiunque altro".

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