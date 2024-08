Forum festeggia la 40esima edizione con importanti novità e molte conferme

Lunedì 9 settembre, alle ore 11.00, con il ritorno in diretta su Canale 5, Forum raggiunge il traguardo della 40esima edizione. In onda dal 29 settembre 1985, il programma è stato declinato in 9.908 puntate originali (la 10millesima è prevista nel gennaio 2025), che dal 7 gennaio 2008 raddoppia con un altrettanto fortunato spinoff, Lo sportello di Forum, programmato quotidianamente su Retequattro alle ore 14.00. In conduzione, nelle ultime undici stagioni, la giornalista Barbara Palombelli, una figura che ha aperto il programma a temi di sempre più stringente attualità, senza timori verso argomenti divisivi e contemporanei, raccontati attraverso storie di vita quotidiana, con rispetto ed equità, e risolti secondo l'arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile. La prima puntata della stagione celebra l'evento con una clip che ripercorre la storia del tribunale più longevo della tv. Un'evoluzione - alla luce di grandi cambiamenti sociali, economici, religiosi e culturali -, che ha determinato la necessità di un adeguamento del sistema legislativo del nostro Paese. In questo senso, una novità della 40esima edizione è l'inserimento di casi in cui il convenuto nega l'addebito. Finora, infatti, Forum ha trattato solo casi in cui il fatto contestato era certo, non contraddetto delle parti in causa, che si limitavano ad addurre giustificazioni e argomentazioni a proprio favore e contro l'altra parte. Per poter accertare il fatto, Forum affida quindi il caso a una figura irrituale - l'Avvocato Istruttore- che avrà l'incarico di reperire elementi probatori aggiuntivi, da fornire al giudice per agevolare la ricerca della verità. Altro importante inserimento è quello di Annamaria Bernardini de Pace, tra i giudici. Avvocata, saggista, giornalista, esperta di diritto di famiglia e della persona, è membro del Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria e consigliera della Società di Psicologia Giuridica di Padova.

Tra le conferme, sempre tra i magistrati, Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli.

Alle presenze di Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi, Edoardo Donnamaria, si aggiunge Chiara Stile, così come i momenti di approfondimento restano a cura di Giulia Lea Giorgi. Il meccanismo del programma prevede, anche quest’anno, la partecipazione di uditori, giovani laureati in Legge, che frequentano il corso per sostenere l’esame da magistrato: seguono la causa e intervengono, esponendo aspetti giuridici connessi al caso. Presente anche l’avvocato-curatore dei minori, per le cause in cui sono coinvolti, che riporta al giudice la situazione in cui versano i ragazzi al centro della controversia.

Forum, la storia

La prima puntata di Forum è andata in onda il 29 settembre 1985, su Canale 5: a condurlo era Catherine Spaak, con il giudice Santi Licheri. Negli anni successivi, da settimanale Forum diventa quotidiano, spostandosi più volte di fascia oraria. Da quel momento, si rende necessario coinvolgere altri giudici: tra questi Tina Lagostena Bassi e Maretta Scoca, Italo Ormanni e Ferdinando Imposimato. La conduttrice era Rita Dalla Chiesa. Successivamente è subentrata Paola Perego, poi è tornata Rita Dalla Chiesa e, infine, è arrivata Barbara Palombelli. Dopo 23 anni su Canale 5, Forum passa e raddoppia su Retequattro, con la nascita dello Sportello di Forum. Nel corso degli anni, varie le edizioni serali, con partecipazione di personaggi noti, sia come contendenti sia come avvocati difensori.

L'appuntamento con la prima puntata in diretta della 40esima edizione è fissato per lunedì 9 settembre alle ore 11.00 su Canale 5, con Forum e alle ore 14.00 su Retequattro, con Lo Sportello di Forum.

