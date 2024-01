Barbara Palombelli a Paolo Ciavarro: "Celebriamo il matrimonio con Clizia a Forum"

Divertente siparietto tra Barbara Palombelli e Paolo Ciavarro durante la puntata di venerdì 12 gennaio di Forum.

La conduttrice apre la puntata parlando dell'imminente matrimonio tra i due ex concorrenti della Casa del Grande Fratello: "In questi primi giorni del 2024 qui a Forum si prepara un grande evento ovvero, finalmente, il matrimonio di Paolo Ciavarro".

"Io ti avevo offerto una cosa meravigliosa: il matrimonio qua. Abbiamo tanti sacerdoti amici e potremmo chiedere una dispensa a Papa Francesco. Così hai risolto il problema degli invitati", propone Barbara Palombelli.

Proposta dalla quale Paolo Ciavarro si smarca con una battuta: "Come ben sai, Barbara, io non deciderò assolutamente nulla, come la grande maggioranza degli uomini". In studio viene poi mostrata una foto di Clizia Incorvaia con l'anello: "Mi sono ufficialmente impegnato, è il classico anello di fidanzamento. D'altronde sono una persona all'antica", conclude Ciavarro.

