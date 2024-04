È iniziato il conto alla rovescia per il fine settimana che vedrà il campionato del mondo ABB FIA Formula E debuttare al circuito di Misano. Il 13 e 14 aprile, infatti, l'autodromo intitolato a Marco Simoncelli accoglierà per la prima volta le monoposte elettriche per il sesto e settimo round della stagione. Ad alimentare ulteriormente l'attesa ci ha pensato Maximilian Günther, che a bordo della Maserati ha trionfato nell'ultima gara disputata a Tokyo, lasciando ancora molto aperti i giochi per la classifica complessiva. Le due gare che si correranno sul circuito romagnolo potrebbero rivelarsi fondamentali per il bilancio dei protagonisti in vista del primo giro di boa stagionale e per questo la caccia ai biglietti non si ferma.

Formula E, i biglietti per le gare di Misano

La prevendita continua sulla piattaforma TicketOne e sul sito www.misanocircuit.com con le tante soluzioni anche in abbonamento e con accesso al paddock e al Fan Village. Tra le opzioni a disposizione, la tribuna Centrale Grandstand, direttamente sulla linea di partenza/arrivo per gustarsi anche i sorpassi alla prima curva e le operazioni dei team sulla corsia dei box; le tribune A, B e C, per seguire le manovre dei piloti lungo il circuito; la modalità prato, uno spazio aperto che permetterà di seguire le vetture dalla Quercia verso il Tramonto e al Curvone.

Clicca qui per i biglietti di sabato 13 aprile Clicca qui per i biglietti di domenica 14 aprile

La Formula E è su Mediaset

Per il settimo anno consecutivo, Mediaset trasmette - in esclusiva in chiaro per l'Italia - le gare del Campionato del Mondo di Formula E. Undici scuderie e ventidue piloti sono pronti a darsi battaglia, per conquistare il titolo di Campione del Mondo, nella scorsa stagione vinto da Jake Dennis, pilota della Avalanche Andretti. Si corre in 11 tracciati cittadini, in tutto il mondo. Tra questi, sei ospiteranno Gara 1 e Gara 2, portando così a 17 i match totali, in cui piloti e costruttori potranno andare a punti. Tra le principali novità nel calendario c'è il cambio di città, in Italia: al posto di Roma l’ha spuntata il circuito di Misano, dove si correrà il 13 e il 14 aprile, nell'autodromo intitolato a Marco Simoncelli. La pista romagnola è quindi la terza new entry di questo mondiale, insieme a Tokyo (che ha ospitato la gara del 30 marzo) e a Shanghai (dove si correrà il 25 e 26 maggio). Lo streaming della Formula E è affidato a Sportmediaset.it.

