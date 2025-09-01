Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 8 a venerdì 12 settembre durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dall'8 al 12 settembre

Halit, durante la colazione, informa Erim, Zehra e Lila della gravidanza di Yildiz. La reazione, soprattutto di Erim che sperava che Halit ed Ender tornassero insieme, non è delle migliori. Alihan, suscitando le perplessità di Hakan, lo incarica di licenziare Hira. Alihan scopre che Emir e Lila si frequentano e va su tutte le furie: decide di licenziare l'amico e impedisce alla nipote di avvicinarsi di nuovo a lui. Lila non si dà pace per l'accaduto e prova a chiedere aiuto a Zeynep, la quale la rassicura dicendole che proverà a far ragionare Alihan. Zeynep viene invitata a prendere un te' con Zerrin e altre sue amiche, ma l'incontro si rivela una sorta di imboscata: infatti tra le invitate c'è anche Nuran, la madre di Hira, che coglie l'occasione per accusare Zeynep del licenziamento della figlia. Anche Zerrin ne approfitta per cercare di screditarla, mettendola a disagio. Ender non accetta la gravidanza di Yildiz perché la vede come un impedimento al suo ricongiungimento con Halit. Insieme al fratello, trama un modo per farle perdere il bambino. Ender finge un malore e si presenta al pronto soccorso, accompagnata da Caner, ma la sua vera intenzione è una sola: introdursi di nascosto nello studio del dottor Yusuf per rubare la cartella clinica di Yildiz. Scoprendo che la ragazza ha mentito riguardo alla gravidanza, Ender non perde tempo e, il giorno seguente, si precipita da Halit per rivelargli la verità. Nel frattempo, strani avvenimenti turbano la vita di Zeynep e Alihan. Alihan atterra sano e salvo ad Istanbul, ad aspettarlo all'aeroporto ci sono Zeynep ed Hakan. A casa tutta la famiglia è riunita per accoglierlo e lui racconta di essere stato rapito da Hira. Yildiz chiede ad Halit di non vedere più Ender. Halit licenzia Ender e gli dice che sospetta che lei abbia falsificato i risultati del test di gravidanza di Yildiz. Ender va a trovare Alihan e gli chiede se Caner può rimanere in azienda fino a quando lei non affitterà un nuovo ufficio. Ender decide di vendicarsi e chiede l'aiuto di Kemal: gli confessa che questa volta ha deciso di togliere ad Halit tutto quello che ha. Zeynep sente Halit dire ad Alihan che non vuole il bambino e che gestire una moglie incinta è complicato. Inoltre, è evidente che Zerrin osteggi la relazione con Alihan, ma Zeynep le tiene testa dicendole che la loro storia andrà avanti comunque. Irem è a Istanbul da un po' di mesi e invita Zeynep ad un suo concerto in un locale alternativo della città. Durante la serata si crea un'inaspettata sintonia tra lei e Hakan, pur appartenendo a due ceti sociali differenti.

