Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) e Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 7 a venerdì 11 luglio durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 7 all'11 luglio

Halit scopre il piano di Ender per incastrarlo con l’accusa di adulterio e la costringe a firmare il divorzio alle sue condizioni.

Ender, disperata, tenta di vedere il figlio a scuola, ma gli uomini di Halit glielo impediscono.

Yildiz rifiuta l’invito a cena di Halit e decide di tornare a lavorare al ristorante per guadagnare qualcosa, nascondendo alla sorella i suoi piani con Sengul.

Alihan rimprovera Zeynep per l’assunzione di un’assistente non qualificata ma poi fa in modo di aiutarla trovando subito un altro lavoro alla donna, facendo credere che il merito fosse suo.

Ender, sempre più abbattuta, viene motivata dal fratello Caner a reagire e a pensare alla vendetta contro Halit.

