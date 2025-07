Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) and Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 4 a venerdì 8 agosto durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 4 all'8 agosto

Yildiz, accusata da Ender di aver complottato per sposare Halit, decide di lasciare la villa e trasferirsi nel suo vecchio appartamento.

Ender manipola Zehra raccontandole che Halit ha divorziato da lei a causa di un presunto legame con Sinan e suggerisce alla ragazza di simulare un incidente per riconciliarsi con il padre.

Halit, per riconquistare Yildiz, organizza un finto rapimento e la porta in crociera, dichiarando di non volerla perdere.

Yildiz, sotto pressione per il ricatto di Sengul, tenta di sottrarre denaro a Halit tramite una truffa con la carta di credito.

Ender e Sinan decidono di fuggire insieme, continuando a nascondere la loro relazione a Zehra, che resta all’oscuro di tutto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE