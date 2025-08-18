Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 25 a venerdì 29 agosto durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 25 al 29 agosto

Dopo essersi allontanata dalla festa, a seguito di quanto accaduto, Zeynep fa perdere le sue tracce. Dopo una lunga ricerca, finalmente Yildiz riesce a trovarla. Zeynep è turbata per aver ferito Cem e cerca di allontanarsi da Alihan, che invece insiste nel voler parlare con lei. Lei però lo accusa di causarle solo sofferenza. Ender organizza una cena di lavoro tra Zehra e Osman, un uomo con la reputazione di dongiovanni, nel tentativo di assicurarsi un progetto vantaggioso. Halit e Yildiz litigano perché Defne ha rivelato che Yildiz sottraeva dei soldi ad Halit con la carta di credito. Halit va via di casa e va a dormire in albergo. Ender è sempre più determinata a riconquistare l'ex marito. Per raggiungere il suo scopo, oltre a tramare con Kemal alle spalle di Yildiz, ricontatta un vecchio corteggiatore nella speranza di far ingelosire Halit.

