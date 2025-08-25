Forbidden Fruit, le trame della settimana dall'1 al 5 settembre
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 1 a venerdì 5 settembre durante i prossimi episodi di Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma), la nuova serie televisiva turca di Canale 5. Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dall'1 al 5 settembre
Halit è tornato a casa, ma il clima con Yildiz resta molto teso. Ender prova a farlo ingelosire frequentando Bulent, mentre Zeynep, a cena con Caner ed Emir, resta scioccata quando scopre che Hira sta uscendo con Alihan.
Ender convince Halit a mettere alla prova Yildiz regalandole una grossa somma di denaro, certa che lei scapperà con quei soldi. Yildiz però, avvisata da Kemal, rifiuta i soldi e ribadisce di volere solo affetto.
Kemal propone a Yildiz di fuggire insieme, ma lei resta indecisa. Nel frattempo Emir racconta a Caner di scriversi con Lila, mentre Ender mette in atto un piano per incontrare Erdem Bilir.
Hira rivela a Zeynep che sugli anelli di fidanzamento di Alihan è incisa una data speciale, e Zeynep capisce che l’uomo voleva chiederle di sposarlo poco prima di lasciarla.
Alla festa per l’inaugurazione dell’hotel, Ender porta con sé Erdem per far ingelosire Halit, e lì si scopre che il misterioso investitore Atakan è in realtà Kemal.
