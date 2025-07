Negli episodi dell'ultima settimana di Forbidden Fruit, in onda dal 7 all'11 luglio su Canale 5, Halit costringe Ender a firmare le carte per il divorzio, alle sue condizioni. Dopo i continui rifiuti di Yildiz, il signor Halit va a casa sua, approfittando dell'assenza di Zeynep, per chiederle delle spiegazioni. Turbata dalla gelosia, Zeynep esce prima da lavoro e torna casa, dove la raggiunge Alihan. Yildiz comunica ad Halit di essersi licenziata dal ristorante dove lavorava. Zeynep si confronta con Alihan a proposito della loro frequentazione. Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

