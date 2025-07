Negli episodi dell'ultima settimana di Forbidden Fruit, in onda dal 14 al 17 luglio su Canale 5, Zeynep decide di interrompere la frequentazione con Alihan, ma ricordando i momenti vissuti ci ripensa.

Ender, per vendicarsi ancora una volta di Yildiz, va da Alihan e davanti a lui accusa Zeynep di avere un piano insieme alla sorella.

Alihan discute con Halit di quanto accaduto con Ender nel suo ufficio.

Zeynep fa conoscere Alihan e Yildiz.

Halit va a casa di Yildiz per spiegare a Zeynep la situazione in cui si trovano a causa sua.

Yildiz confessa ad Halit il suo amore e lui non perde occasione e le fa la proposta di matrimonio.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

