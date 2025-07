Forbidden Fruit, il riassunto e le reazioni alla puntata del 14 luglio

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit andato in onda il 14 luglio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 14 luglio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Alihan invita Zeynep a fare un gioco per scoprire le loro affinità.

Ender si reca da Halit per rivendicare il suo diritto di vedere il figlio. Dopo aver parlato con Halit, Ender ha un duro scontro con Yildiz. Con una stratagemma, Alihan esaudisce una desiderio di Zeynep.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

