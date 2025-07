Forbidden Fruit, il riassunto e le reazioni alla puntata del 3 luglio

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit andato in onda il 3 luglio su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda giovedì 3 luglio su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Alihan fa dei regali a Zeynep per risarcirla degli oggetti che le hanno rubato.

Ender organizza un ricevimento nella sua villa e invita anche suo fratello Caner.

Durante l'evento, Yildiz decide di curiosare nel cellulare di Ender. Erim cade e si fa male a una gamba e Yildiz decide di approfittare della confusione per riprendere il cellulare di Ender.

Yildiz comunica al signor Halit l'intenzione di voler lasciare il lavoro.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

