Forbidden Fruit, la puntata del 21 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andata in onda lunedì 21 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

Forbidden Fruit, la trama della puntata del 21 luglio

Ender vuole ostacolare il matrimonio tra Halit e Yildiz quindi chiede a Metin, l'avvocato di Halit, di convincerlo a fargli firmare un accordo prematrimoniale. Yildiz vede entrare l'avvocato nell'ufficio di Halit e sospetta che sia lì per preparare un accordo prematrimoniale; quindi, decide di giocare d'astuzia e propone lei stessa ad Halit di firmare l'accordo. Lui piacevolmente sorpreso le risponde che non ce n'è bisogno. Tra Ender e Zerrin nasce un'alleanza contro Yildiz. Alihan trova un cucciolo per strada e lo porta a Zeynep, i due portano il cucciolo in un rifugio per cani e trascorrono la giornata insieme assentandosi dall'ufficio. Halit va all'evento del signor Osman, ignaro che sia stato organizzato da Ender. Quando Yildiz lo viene a sapere si arrabbia con Halit. Asuman, madre di Yildiz e Zeynep, arriva in città per il matrimonio e non perde occasione per fare commenti taglienti sulla vita sentimentale di Zeynep, mettendola in difficoltà.

