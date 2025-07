Forbidden Fruit, la puntata dell'11 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit, andata in onda l'11 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andata in onda venerdì 11 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

Forbidden Fruit, la trama della puntata dell'11 luglio

Yildiz, stanca delle continue macchinazioni della signora Ender, decide di licenziarsi dal ristorante. Ma il destino le riserva una sorpresa: Halit, sempre più affascinato da lei, coglie l'occasione per offrirle un posto nel suo ufficio come cameriera personale. Tuttavia, il nuovo lavoro non sarà privo di ostacoli.

Dopo una cena densa di tensione, Zeynep tenta di prendere le distanze da Alihan, convinta che una relazione tra colleghi sia un errore. Ma Alihan non è disposto a lasciarla andare così facilmente e le propone un gioco inaspettato: se vince lui, continueranno a vedersi, se vince lei, si diranno addio.

Nel frattempo, Ender affronta un momento difficile: viene esclusa da un evento riservato alle coppie sposate e si vede costretta da Zehra a una donazione esorbitante per mantenere il suo status nell'associazione benefica.

Come se non bastasse, il rapporto con il figlio Erim si fa sempre più distante: il ragazzo sembra volerla tenere fuori dalla sua vita.

Alihan invita Zeynep a casa sua per una serata che potrebbe segnare una svolta decisiva nella loro relazione.

Nel frattempo, Hakan nota l'intesa crescente tra i due e non perde occasione per punzecchiare Alihan, insinuando che Zeynep sia ben più di una semplice collega.

Yildiz comincia il suo nuovo impiego come cameriera personale di Halit, ma si scontra subito con l'ostilità di Duygu.

