Debutta prossimamente su Canale 5, in prima visione assoluta ed esclusiva, Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma).

La nuova serie turca è un affresco dell’intreccio tra alta società e mondo degli affari della Turchia contemporanea, dove si dice che solo tre cose non possano essere nascoste: amore, fumo, mancanza di denaro.

La serie è stata girata tra Istanbul e i distretti di Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu, Cihangir, Abant e la provincia di Kocaeli. Tra le curiosità, nella scena finale di un episodio della quinta stagione appaiono immagini della Toscana.

Gli episodi saranno trasmessi in Italia su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit, la trama di Yasak Elma

Al centro di Forbidden Fruit c'è una donna sposata e scaltra, che traffica per ottenere un divorzio vantaggioso, ma cadrà vittima del suo stesso inganno.

Yıldız e Zeynep sono due sorelle molto unite, ma con caratteri e aspirazioni molto diversi.

La vita della prima prende una nuova piega quando incontra Ender, il cui obiettivo è lasciare il coniuge Halit senza perdere la posizione acquisita nell'alta società di Istanbul e lo status finanziario. Per massimizzare il denaro che potrebbe ottenere dal divorzio, la donna escogita anche un piano per incolpare il marito di infedeltà: la ragazza individuata per organizzare la truffa è Yıldız.

Mentre quest’ultima sta valutando il da farsi, la sorella Zeynep inizia a lavorare nello studio di un socio di Halit. Ed è proprio a questo punto che Zeynep verrà coinvolta in una serie di eventi che le cambieranno totalmente la vita.

Il cast di Forbidden Fruit

Una scena di Forbidden Fruit

Eda Ece interpreta Yıldız, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yıldız è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.

Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell’alta società di Istanbul. Talat Bulut è Halit, potente uomo d’affari e marito di Ender.

Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota in Italia per aver preso parte alla serie Come Sorelle.

Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Il pubblico italiano lo ha già conosciuto in Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.

Oltre a loro, nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in Mr. Wrong - Lezioni d’amore e Love Is in the Air, entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Hakan Karahan è già apparso nella soap Love Is in the Air nel ruolo di Alexander Zucco. Ebru Şahin, presente in alcuni episodi di Yasak Elma, è diventata celebre in Italia grazie al ruolo da protagonista in Hercai – Amore e vendetta.

