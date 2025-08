Forbidden Fruit, il finale della prima stagione in streaming

L'ultima puntata della prima stagione di Forbidden Fruit, andata in onda l'1 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

L'ultima puntata della prima stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andata in onda venerdì 1 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit, la trama della puntata dell'1 agosto

Durante l'evento organizzato da Ender al ristorante Avenue, per promuovere il suo nuovo brand, Yildiz fa irruzione nel ristorante, interrompendo l'evento e, dopo un annuncio inaspettato, fa allontanare Ender dal locale.

Quest'ultima, in preda a un attacco di ira per l'umiliazione subita, ordirà un nuovo piano per liberarsi una volta per tutte di Yildiz.

Zeynep si sta preparando per partire per l'America con Cem e Kevin.

Alihan è visibilmente provato dalla decisione di Zeynep di partire e il suo amico Hakan cerca di spronarlo nel tentativo di recuperare un rapporto che sembra destinato a finire.

