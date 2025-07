La prossima puntata della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 25 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 25 luglio dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit, le anticipazioni del 25 luglio

Yildiz e Sengul si recano entusiaste alla cerimonia per l'incoronazione del re della fantomatica repubblica di Lombeliko. Vengono accolte da una schiera di giornalisti che rivelano loro di essere state ingannate.

La ragazza viene rimproverata severamente da Halit e presa in giro da Zehra e Lila.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE