Kerim mette in atto un piano mirato per manipolare Halit: gli fa credere che un'azienda concorrente stia tentando di sottrarlo alla Argun Holding, proponendogli un'offerta di lavoro molto vantaggiosa.



Kaya e Yigit vengono a sapere che Ender non ha ceduto le quote e litigano duramente. Ender tenta di scusarsi per farli tornare a casa, ma loro rifiutano.



Kerim incontra Yildiz e tenta un riavvicinamento, mentre qualcuno li fotografa. Sahika ottiene le foto e decide di usarle al momento giusto.



Mentre intrighi e sospetti si moltiplicano, creando un clima sempre più teso e incerto, Yildiz tenta di ristabilire un equilibrio organizzando una cena con l'obiettivo di favorire una riconciliazione tra Ender e Kaya.



Gli amici di Zehra insistono per essere ospitati a casa sua, ma Yildiz interviene opponendosi con decisione.



Kaya sembra essere intenzionato a dare un'altra possibilità a Ender. Quando Sahika lo viene a sapere, decide di agire tempestivamente.