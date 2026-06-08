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Forbidden Fruit

SERIE TV08 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, le trame della settimana dal 15 al 21 giugno

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 giugno durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 4: le trame dal 15 al 21 giugno

Una scena di Forbidden Fruit 4
Una scena di Forbidden Fruit 4

Kerim mette in atto un piano mirato per manipolare Halit: gli fa credere che un'azienda concorrente stia tentando di sottrarlo alla Argun Holding, proponendogli un'offerta di lavoro molto vantaggiosa.

Kaya e Yigit vengono a sapere che Ender non ha ceduto le quote e litigano duramente. Ender tenta di scusarsi per farli tornare a casa, ma loro rifiutano.

Kerim incontra Yildiz e tenta un riavvicinamento, mentre qualcuno li fotografa. Sahika ottiene le foto e decide di usarle al momento giusto.

Mentre intrighi e sospetti si moltiplicano, creando un clima sempre più teso e incerto, Yildiz tenta di ristabilire un equilibrio organizzando una cena con l'obiettivo di favorire una riconciliazione tra Ender e Kaya.

Gli amici di Zehra insistono per essere ospitati a casa sua, ma Yildiz interviene opponendosi con decisione.

Kaya sembra essere intenzionato a dare un'altra possibilità a Ender. Quando Sahika lo viene a sapere, decide di agire tempestivamente.

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