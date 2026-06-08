Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 giugno durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Kerim mette in atto un piano mirato per manipolare Halit: gli fa credere che un'azienda concorrente stia tentando di sottrarlo alla Argun Holding, proponendogli un'offerta di lavoro molto vantaggiosa.
Kaya e Yigit vengono a sapere che Ender non ha ceduto le quote e litigano duramente. Ender tenta di scusarsi per farli tornare a casa, ma loro rifiutano.
Kerim incontra Yildiz e tenta un riavvicinamento, mentre qualcuno li fotografa. Sahika ottiene le foto e decide di usarle al momento giusto.
Mentre intrighi e sospetti si moltiplicano, creando un clima sempre più teso e incerto, Yildiz tenta di ristabilire un equilibrio organizzando una cena con l'obiettivo di favorire una riconciliazione tra Ender e Kaya.
Gli amici di Zehra insistono per essere ospitati a casa sua, ma Yildiz interviene opponendosi con decisione.
Kaya sembra essere intenzionato a dare un'altra possibilità a Ender. Quando Sahika lo viene a sapere, decide di agire tempestivamente.
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