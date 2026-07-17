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Forbidden Fruit

SERIE TV17 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 17 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 17 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 17 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 17 luglio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Halit manda via da casa Yildiz e la minaccia di toglierle la custodia del figlio. Yildiz è disperata a prova a rifugiarsi in un hotel, ma ben presto scopre che le sue carte di credito sono state bloccate e si ritrova quindi senza alcun mezzo di sostentamento.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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