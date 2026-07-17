La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 17 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit manda via da casa Yildiz e la minaccia di toglierle la custodia del figlio. Yildiz è disperata a prova a rifugiarsi in un hotel, ma ben presto scopre che le sue carte di credito sono state bloccate e si ritrova quindi senza alcun mezzo di sostentamento.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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