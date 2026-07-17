Forbidden Fruit 4, Halit leva la custodia del bambino a Yildiz?

Eda Ece (Yildiz) e Kuzey Gezer (Halit Can) in una scena di Forbidden Fruit 4

Il giorno prima delle nozze di Halit e Yildiz, Ender lo raggiunge mettendolo in guardia su Yildiz. Gli rivela di averla fatta pedinare e gli mostra una fotografia che la ritrae mentre bacia Kerim. Halit dal canto suo ammette di essere già a conoscenza della relazione e rivela di voler utilizzare quelle immagini per ottenere l'affidamento esclusivo del figlio Halit Can.

Il giorno delle nozze la situazione precipita. Halit prende definitivamente alcune decisioni: licenzia Kerim dalla holding, caccia Yildiz e sua madre e confessa di aver avviato le pratiche per ottenere l'affidamento esclusivo di Halit Can.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nel video sotto, potete vedere la puntata del 17 luglio di Forbidden Fruit 4.