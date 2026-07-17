Forbidden Fruit 4, Halit leva la custodia del bambino a Yildiz?

Nela nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) Halit minaccia Yildiz di toglierle la custodia del loro bambino, Halit Can.
Il giorno prima delle nozze di Halit e Yildiz, Ender lo raggiunge mettendolo in guardia su Yildiz. Gli rivela di averla fatta pedinare e gli mostra una fotografia che la ritrae mentre bacia Kerim. Halit dal canto suo ammette di essere già a conoscenza della relazione e rivela di voler utilizzare quelle immagini per ottenere l'affidamento esclusivo del figlio Halit Can.
Il giorno delle nozze la situazione precipita. Halit prende definitivamente alcune decisioni: licenzia Kerim dalla holding, caccia Yildiz e sua madre e confessa di aver avviato le pratiche per ottenere l'affidamento esclusivo di Halit Can.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Nel video sotto, potete vedere la puntata del 17 luglio di Forbidden Fruit 4.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google