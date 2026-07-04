Sabato 4 luglio Forbidden Fruit 4 non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. La serie turca con Eda Ece e Sevval Sam tornerà con un nuovo episodio lunedì 6 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Cosa va in onda al posto di Forbidden Fruit 4 il 4 luglio

Nel pomeriggio di sabato 4 luglio, su Canale 5, dalle 13.40 andrà in onda la celebre soap opera statunitense Beautiful, mentre alle 14.10 debutterà sulla rete ammiraglia di Mediaset Be My Sunshine (Ada Masali), nuova serie turca disponibile su Mediaset Infinity con protagonisti gli attori Ayca Aysin Turan e Alp Navruz. Al centro di Be My Sunshine le vicende di Haziran, ragazza di città dedita alla carriera e Poyraz, un affascinante contadino di una remota isola dell'Egeo.

Forbidden Fruit 4 torna il 6 luglio, le anticipazioni

Forbidden Fruit 4 torna in onda su Canale 5 lunedì 6 luglio alle 14.10. Di seguito le anticipazioni dell'episodio.

Yildiz riferisce alla madre Asuman che Halit ha reagito nel migliore dei modi alla sua bugia sulla vendita dell'argenteria. Tutto questo porta la donna a pensare che Halit sia profondamente innamorato di lei. Nel frattempo, continuano i preparativi della festa di compleanno di Kaya coordinati da Sahika. Sahika decide di invitare al party anche Kerim, Halit e Yildiz, con l'obiettivo di irritare Ender.

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