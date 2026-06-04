Forbidden Fruit 4, perché non va in onda il 4 giugno in prima serata

Giovedì 4 giugno Forbidden Fruit 4 non andrà in onda in prima serata su Canale 5. La serie turca con Eda Ece e Sevval Sam tornerà con un nuovo episodio venerdì 5 giugno dalle 14:20 su Canale 5.
Scopriamo cosa andrà in onda al posto della quarta stagione di Forbidden Fruit nella serata del 4 giugno.
Nella prima serata di giovedì 4 giugno, andrà in onda la serie Montmartre in prima visione su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere un promo della serie.
Céleste, ballerina di cabaret, si spoglia in scena per finanziare la ricerca dei fratelli scomparsi dopo l'omicidio del padre. La sua indagine coinvolge Arsène, erede di un impero che sfida la famiglia, e Rose, decisa a liberarsi dai suoi sfruttatori.
I tre ignorano di condividere lo stesso sangue e un segreto.
Forbidden Fruit 4 torna in onda su Canale 5 venerdì 5 giugno alle 14.20. Di seguito le anticipazioni dell'episodio.
Mert ordina a Kerim di non farsi distrarre dai sentimenti. Yildiz organizza un'eccentrica festa a tema "cattivi" per il compleanno di Caner.
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