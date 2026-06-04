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Forbidden Fruit

SERIE TV04 giugno 2026

Forbidden Fruit 4, perché non va in onda il 4 giugno in prima serata

Scopriamo perché Forbidden Fruit 4 non va in onda giovedì 4 giugno in prima serata su Canale 5 e cosa sostituirà la soap turca nell'appuntamento serale
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Giovedì 4 giugno Forbidden Fruit 4 non andrà in onda in prima serata su Canale 5. La serie turca con Eda Ece e Sevval Sam tornerà con un nuovo episodio venerdì 5 giugno dalle 14:20 su Canale 5.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto della quarta stagione di Forbidden Fruit nella serata del 4 giugno.

Cosa va in onda al posto di Forbidden Fruit 4 il 4 giugno in prima serata

Nella prima serata di giovedì 4 giugno, andrà in onda la serie Montmartre in prima visione su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere un promo della serie.

Céleste, ballerina di cabaret, si spoglia in scena per finanziare la ricerca dei fratelli scomparsi dopo l'omicidio del padre. La sua indagine coinvolge Arsène, erede di un impero che sfida la famiglia, e Rose, decisa a liberarsi dai suoi sfruttatori.

I tre ignorano di condividere lo stesso sangue e un segreto.

Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit 4
Buce Buse Kahraman (Lila) in una scena di Forbidden Fruit 4

Forbidden Fruit 4 torna il 5 giugno, le anticipazioni

Forbidden Fruit 4 torna in onda su Canale 5 venerdì 5 giugno alle 14.20. Di seguito le anticipazioni dell'episodio.

Mert ordina a Kerim di non farsi distrarre dai sentimenti. Yildiz organizza un'eccentrica festa a tema "cattivi" per il compleanno di Caner.

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